15 Prozent der jungen Autofahrer sind schon unter Drogen oder Lachgas gefahren

Im vergangenen Monat gab die Flämische Stiftung für Verkehrswissen eine Umfrage unter flämischen Autofahrern im Alter von 18 bis 54 Jahren über Drogen am Steuer in Auftrag. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Fahren unter dem Einfluss von Drogen und Lachgas zunimmt. 15 Prozent der Autofahrer zwischen 18 und 35 Jahren gaben an, dass sie manchmal weniger als vier Stunden nach der Einnahme von Drogen oder Lachgas Auto fahren. In der Altersgruppe der 36- bis 54-Jährigen liegt der Anteil bei 8 Prozent.