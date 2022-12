Prozess um die Brüsseler Anschläge: nach Unterbrechung wieder begonnen - Angeklagter behauptet, die Polizei habe ihn gewürgt

Bundesstaatsanwalt Paule Somers hat die Verlesung der Anklageschrift im Prozess um die Anschläge vom 22. März 2016 am Donnerstagmittag wieder aufgenommen. Die Verlesung der fast 500 Seiten dicken Akte hatte am Dienstag begonnen. Am Donnerstagvormittag war der Staatsanwalt auf Seite 218 angelangt, in der Mitte des Kapitels über Osama Krayem.



Am Mittwoch hatte Somers berichtet, wie der Schwede nach Syrien gegangen war und sich dort dem IS anschloss. Er stand über Facebook in regelmäßigem Kontakt mit seiner Familie und erzählte auch stolz, wie er auf Videos des IS zu sehen war. Für die belgischen Terrorzelle, so der Staatsanwalt, war Krayem ein Gewinn, weil er den Polizeikräften nicht bekannt war und sich daher freier bewegen konnte. Er soll unter anderem Material gekauft haben, das zur Herstellung von TATP verwendet werden kann, sagt aber, dass er in Belgien keinen Sprengstoff hergestellt habe. Die Staatsanwaltschaft widerspricht dem jedoch und behauptet, Krayem sei bei einem Brand während der Produktion von TATP verletzt worden.

In seinen Verhören gab Krayem später an, dass er nicht nach Europa geschickt worden sei, um Anschläge zu planen, und dass er Mitgliedern der Terrorgruppe IS "zufällig" begegnet sei. Er sagte auch, dass er nach den Anschlägen von Paris nicht mehr zurückgekonnt hätte.