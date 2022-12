Tipp: Fernwanderung Nationalpark Hoge Kempen erhält nach nur sechs Monaten  europäisches Qualitätssiegel

Das Gütesiegel ist drei Jahre lang gültig. "Die Landschaften werden auch in drei Jahren noch da sein", sagt Vandebosch, "aber andere Dinge müssen neu bewertet werden. Dabei geht es zum Beispiel um die Qualität der Bänke oder die Beschilderung.

Der Nationalparkpfad verläuft über vier Etappen, die an den verschiedenen Eingangstoren des Nationalparks Hoge Kempen beginnen. Die erste führt von Kattevennen in Genk nach Pietersheim in Lanaken, die zweite nach Terhills in Eisden-Lanklaar, die nächste zum Duinengordel in Oudsbergen und die letzte Etappe endet wieder in Genk, im Thorpark in Waterschei.