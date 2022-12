Verfassungsgericht setzt Gesetz zum Vertrag mit dem Iran aus, das Häftlingsaustausch ermöglichen soll

Das belgische Verfassungsgericht hat am Donnerstag das Gesetz zum Vertrag zwischen Belgien und dem Iran über den Austausch von Häftlingen ausgesetzt. Die Verfassungsrichter vertreten den Standpunkt, dass die angefochtene Bestimmung die Rechte der Opfer verletzt. Schließlich habe die in Belgien verurteilte Person mit Unterstützung des Irans eine terroristische Straftat begangen. Belgien wisse, dass der Iran die Strafe in diesem Fall nicht tatsächlich vollstrecken werde", so der Gerichtshof in einer Erklärung. Für den im Iran inhaftierten Belgier Olivier Vandecasteele ist die Aussetzung eine schlechte Nachricht.