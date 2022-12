Zentraler Aufsichtsrat für das Gefängniswesen prangert Umgang mit Angeklagten im Terrorprozess an

Der Aufsichtsrat nimmt vor allem zwei Aspekte ins Visier: "Die systematischen Nacktdurchsuchungen und die Bedingungen, unter denen die Angeklagten in das Gerichtsgebäude gebracht werden. Unter anderem besagt ein Urteil des Verfassungsgerichts, dass systematische Nacktdurchsuchungen nicht stattfinden dürfen, wenn keine persönlichen Beweise vorliegen. Das ist das Demütigendste, was einem passieren kann, und es ist sehr verständlich, dass die Menschen das so nicht akzeptieren können.”



"Das Verbinden der Augen während des Transports von Gefangenen wurde in der Vergangenheit vom Anti-Folter-Ausschuss des Europarats verurteilt. Auf der Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention kann ein Gericht dies als erniedrigende Behandlung einstufen.

Laut Nève sind andere Sicherheitsmaßnahmen möglich, um eine Flucht des Angeklagten zu verhindern: "Fensterjalousien zum Beispiel, die auch die Sicht auf den Weg verhindern. Es gibt keinen Grund, ihnen die Augen zu verbinden."