Acht von zehn Unternehmen wollen keine Lohnprämie (500 bis 750 Euro) gewähren

Ende November hat sich die belgische Regierung auf den Lohnrahmen für die nächsten zwei Jahre geeinigt. Wie erwartet, wird die Lohnnorm für diesen Zeitraum bei 0 Prozent bleiben, unabhängig vom Index. Unternehmen, die Gewinne erzielen, können jedoch einen (einmaligen) Bonus von bis zu 500 Euro gewähren. Wenn sie Übergewinne erwirtschaften, können sie die Prämie sogar auf 750 Euro anheben. Diese Prämien werden zusätzlich zur Lohnindexierung vergeben.

Laut einer Umfrage der flämischen Arbeitgeber (VOKA) wollen acht von zehn Unternehmen die Lohnprämie nicht gewähren, wenn sie selbst entscheiden dürfen. "Nirgendwo in Europa sind die Lohnkosten schneller gestiegen als in Belgien", so Voka: "Im Zeitraum 2022-24 werden die belgischen Löhne aufgrund der automatischen Indexierung um 21 Prozent steigen, was für die Privatunternehmen zusätzliche Lohnkosten in Höhe von 32 Milliarden Euro bedeutet. Lohnprämien von bis zu 750 Euro drohen die Lohnkosten weiter zu erhöhen.”