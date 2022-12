Bericht für Regierung warnt vor Gasknappheit bei extremer Kälte, Energieministerin zuversichtlich

Im Falle eines strengen Winters oder anhaltender Kälte in Kombination mit dem Wegfall von Versorgungsströmen könnte Gas in Belgien in den kommenden Monaten knapp werden. So lautet die Warnung in einem Bericht an die belgische Regierung, der vom Netzbetreiber Elia, dem unabhängigen Betreiber der Infrastruktur Fluxys und der Energieverwaltung des Wirtschaftsministeriums mitunterzeichnet wurde. Das berichten die Tageszeitungen L'Echo und De Tijd am Freitag. Die belgische Energieministerin Tinne Van der Straeten (flämische Grünen) ist zuversichtlich, dass es nicht so weit kommt.