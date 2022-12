Corona in Belgien: mehr als 1.200 Patienten in Krankenhäusern, Flandern schließt Impfzentren

Die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Personen, die mit Corona infiziert sind, steigt weiter: In Belgien wurden mehr als 1.200 Personen mit dem Coronavirus in ein Krankenhaus eingeliefert, wie das belgische Gesundheitsamt Sciensano am Freitag mitteilte. Die flämische Gesundheitsministerin Hilde Crevits kündigte an, dass Flandern bis Ende Dezember alle Corona-Impfzentren schließen wird. Ab Januar werden Corona-Impfungen auf dem normalen Weg über Allgemeinmediziner und Apotheken erfolgen.