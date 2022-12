Brüsseler Terrorprozess: Laut Polizeibericht hat Terrorverdächtiger Ali El Haddad Asufi Verletzungen provoziert

Der Angeklagte Ali El Haddad Asufi (rechts auf der Anklagebank) beantragte am Donnerstagmorgen bei der Gerichtsverhandlung medizinische Hilfe. Nach Angaben seines Anwalts wurde er von der Polizei gewaltsam angegangen und an der Kehle gepackt, als er vom Gefängnis zur Verhandlung gebracht wurde. Ein Rechtsmediziner untersuchte den Angeklagten und stellte Verletzungen am Hals fest, entschied aber, dass El Haddad Asufi an der Anhörung teilnehmen könne. Der Angeklagte selbst sah sich dazu nicht mehr in der Lage und kehrte zusammen mit den anderen Angeklagten in die Zelle zurück. Sein Anwalt hat bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet.

Die Polizei hat aber auch eine offizielle Anzeige wegen ungebührlichen Verhaltens verfasst. VRT-NWS-Redakteure konnten die Aussage des betroffenen Polizisten zum Sachverhalt einsehen.