In besetztem Haus mit rund 800 Asylbewerbern in Schaarbeek droht Ausbreitung von Infektionen

Dr. Sabine Allard, Infektiologin am UZ Brüssel, bestätigt, dass die Gesundheitslage besorgniserregend ist. Krätze ist eine Krankheit, die wie die Hautdiphtherie durch engen Hautkontakt übertragen wird. Diphtherie wird durch ein Bakterium verursacht und kann sich auch an anderen Stellen, z. B. in den Atemwegen, festsetzen, was manchmal sogar tödliche Folgen hat. Da Belgier geimpft sind, genießt die Bevölkerung eine Gruppenimmunität. "Aber wenn Menschen aus Ländern kommen, in denen nicht geimpft wird, bekommt dieser Schutz Risse.