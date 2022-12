Justizminister reagiert auf Polizeischutz: Hat alles mit dem Kampf gegen organisiertes Verbrechen zu tun

Justizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) reagierte in einer Videobotschaft auf die Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen für ihn und seine Familie.

"Seit gestern stehen meine Familie und ich wieder unter erhöhtem Schutz. Sie werden verstehen, dass ich keine näheren Angaben zu den genauen Umständen und Gründen machen kann. Meiner Frau, den Kindern und mir geht es gut. Wir sind sicher", sagte Van Quickenborne.

Nach Ansicht des Ministers geht die Bedrohung von der organisierten Kriminalität aus. "Was uns widerfährt, hat mit dem Kampf unseres Landes gegen die organisierte Kriminalität zu tun. In diesem Kampf haben wir in den letzten Jahren solide Erfolge erzielt.”

In der Videobotschaft dankte Van Quickenborne "den Menschen bei der Polizei und der Justiz, die jeden Tag für eine sichere Gesellschaft arbeiten” und professionell mit dieser konkreten Bedrohung umgehen.

"Was jetzt geschieht, wird mich in keiner Weise von den vielen Änderungen ablenken, die wir vornehmen, um unser Justizsystem humaner, schneller und straffender zu machen. Ich danke Ihnen für die vielen Unterstützungsbekundungen. Sie bedeuten uns sehr viel", so Van Quickenborne abschließend.