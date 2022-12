Ukrainische Flüchtlinge in Belgien haben ukrainische Griwna für fast 300.000 Euro umgetauscht

Viele Ukrainer hatten vorsichtshalber Bargeld für ihre Flucht abgehoben, konnte ihre Währung innerhalb der Europäischen Union aber so gut wie nirgendwo in Euro umtauschen. Belgien war nach Polen einer der ersten Mitgliedstaaten, der einen begrenzten Betrag an ukrainischen Griwna (10.000 Griwna pro Person, was etwa 250 Euro entspricht) in Euro einwechselte. Dieser Austausch wurde durch eine Vereinbarung zwischen der Belgischen Nationalbank (BNB) und der Nationalbank der Ukraine ermöglicht.

"Zwischen dem 1. Juni, dem Startdatum des Programms, und heute wurde der Gegenwert von 300.000 Euro kostenlos an den Schaltern der BNB und in den Filialen der teilnehmenden Geschäftsbanken umgetauscht", erklärte Geert Sciot von der BNB der Presse: "Vor allem in den ersten Monaten wurde viel Geld umgetauscht. In den letzten Monaten waren es nur wenige Transaktionen.”

Die ukrainische Zentralbank vertritt die Ansicht, dass die Flüchtlinge genug Zeit, um ihr Bargeld umzutauschen.