Weitere Festnahmen infolge der Entschlüsselung des Sky-ECC-Telefonnetzwerkes

In der ersten Ermittlung haben zwei Brüder im Alter von 28 und 33 Jahren aus Hoboken, angeblich unter Anleitung eines Dritten, eine Ladung Kokain und Bargeld im Wert von etwa 13 Millionen Euro transportiert.

In einer zweiten Ermittlung werden fünf Männer im Alter zwischen 28 und 44 Jahren dem Ermittlungsrichter vorgeführt, so die Staatsanwaltschaft: "Einer der Verdächtigen arbeitete mit einem Planer (45) für Überstellungen am Hafen zusammen. Sie sollen mindestens elf Transporte von insgesamt 3,1 Tonnen Drogen organisiert haben." Die beiden Männer wurden am Donnerstagmorgen verhaftet.