Delegation des Europäischen Parlaments will offiziellen Besuch in Katar wegen Korruptionsermittlungen absagen

Darüber hinaus fordern mehrere Abgeordnete eine Dringlichkeitsdebatte über die Korruptionsermittlungen. "Wir müssen dringend klären, was passiert ist", sagte Kanko.

"Es ist besonders schockierend, dass das Gesetzgebungsverfahren möglicherweise nicht unabhängig durchgeführt wurde. So etwas ist inakzeptabel und eine große Gefahr für unsere Demokratie. Wir wollen genau wissen, was passiert ist, welche Akten betroffen waren, welche Akten noch gefährdet sind.... Deshalb hoffen wir, dass sich am Montag in Straßburg eine Mehrheit für eine Dringlichkeitsdebatte finden wird. Das Parlament und die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf Antworten".

Die Fraktion der Linken fordert ebenfalls eine dringende Debatte. Der rechtsextreme Vlaams Belang fordert angemessene Strafen, wenn die Bestechung nachgewiesen wird.