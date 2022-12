Eisige Kälte bis nach dem Wochenende, möglicherweise kommt noch Schnee

Der heutige Tag begann kalt und neblig, aber in der Küstenregion und im Süden des Landes wird es im Laufe des Tages langsam aufklaren. Die Höchsttemperaturen werden jedoch bei -2 bis 3 Grad Celsius liegen. Am Abend und in der Nacht wird es wieder kälter mit möglichen Tiefstwerten von -7 Grad. Auch am morgigen Sonntag kann es zu einigen Schneeschauern kommen.

Diese Kälte bleibt uns in den nächsten Tagen erhalten. Für die Nacht zum Sonntag warnt das KMI vor einer soliden Frostnacht mit gelegentlichem Nebel oder Hochnebel. Wer am Montag auf die Straße muss, sollte sein Auto besser im Innenraum parken oder mit Startproblemen und vereisten Scheiben rechnen. Im Laufe des Tages wird die Sonne wieder durchkommen.

In der Nacht zum Dienstag herrschen wieder eisige Temperaturen, und im Laufe des Tages könnte ein Schneegebiet aus Frankreich zu uns gelangen. Auch am Mittwoch und Donnerstag sind Schnee und winterliche Niederschläge weiterhin möglich.

Das KMI warnt auch vor der Gefahr einer CO-Vergiftung in schlecht belüfteten Räumen. Es ist wichtig, trotz der Kälte ausreichend zu lüften. Auch die Straßen werden glatt bleiben.