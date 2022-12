Marroko im WM-Halbfinale: Feiernde Marokko-Fans in Brüssel und Antwerpen, vorerst keine Zwischenfälle gemeldet

Bei früheren Spielen der marokkanischen Nationalmannschaft bei dieser Weltmeisterschaft kam es in Brüssel und Antwerpen immer wieder zu Krawallen. Die Strafverfolgungsbehörden haben sich daher auf das Viertelfinale Marokkos gegen Portugal am heutigen Samstagnachmittag vorbereitet. In Brüssel wurden mehrere Metrostationen vorsorglich geschlossen und Streetworker eingesetzt, um Hitzköpfe in Schach zu halten.