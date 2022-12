Polizei versiegelt auch Büros von Mitarbeitern zweier belgischer Europaabgeordneter in Korruptionsermittlungen gegen Katar

Zuvor war auch die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Eva Kaili, zum Verhör in Gewahrsam genommen worden. Eva Kaili ist eine ehemalige Fernsehmoderatorin. Seit 2014 ist sie Mitglied des Europäischen Parlaments für die griechische Partei PASOK, die der S&D-Fraktion angehört. Seit diesem Jahr ist sie auch Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und u.a. für die Beziehungen zum Nahen Osten zuständig. Am Freitagabend wurde bekannt, dass Eva Kaili aus der PASOK und aus der Fraktion der Europäischen Sozialdemokraten ausgeschlossen worden ist.

Kailis Partner F.G. - parlamentarischer Assistent für die S&D - wurde bereits im Laufe des Tages von den Ermittlern befragt. In der Vergangenheit arbeitete er für den italienischen Europaabgeordneten Pier Antonio Panzeri. Er ist auch in seiner gemeinnützigen Organisation Fight Impunity aktiv, wo Freitagvormittag eine Durchsuchung stattgefunden hätte, genau wie bei Panzeri zu Hause. Berichten zufolge wurden in seiner Wohnung auch fast 500.000 Euro Bargeld beschlagnahmt.