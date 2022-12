Polizei schließt Gartencenter Famiflora in Mouscron: Am Samstag wurden dort 3.000 Weihnachtsbäume verschenkt

Das Gartencenter Famiflora in Mouscron (Hennegau), dessen Eigentümer aus Westflandern stammen und in der Küstenstadt De Panne ein weiteres Center betreiben, wurde am Donnerstagmorgen von der Staatsanwaltschaft Charleroi versiegelt. Seit mehreren Monaten waren dort mehrere städtebauliche Verstöße festgestellt worden. Das Gartencenter in Mouscron bleibt bis auf weiteres geschlossen. Die Geschäftsleitung beschloss deshalb, ihren Kunden am heutigen Samstag 3.000 Weihnachtsbäume auf dem Parkplatz zu verschenken. "Wir ziehen es vor, sie zu verschenken, anstatt sie wegwerfen zu müssen.“ Inzwischen sind schon alle Bäume weg.