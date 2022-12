Bronzemedaille für Loena Hendrickx beim Eislauf-Grand-Prix in Turin

Loena Hendrickx war die einzige europäische Läuferin unter den sechs Finalisten - eine Premiere für Belgien. Hendrickx, Zweite der NHK-Trophäe in Finnland und Siegerin in Angers bei ihrem ersten Grand Prix, hatte für ihr Kurzprogramm am Freitag eine Wertung von 74,24 erhalten (Foto).

Am Samstag lief die 23-jährige Vizeweltmeisterin aus Antwerpen zu Karl Hugos Musik "Heaven" und "Fallen Angel" und erhielt eine Note von 122.11 (5.) bei einer Gesamtnote von 196.35. Die junge Belgierin stürzte während ihres Auftritts bei ihrem dreifachen Flip, was sie fast einen Treppchenplatz gekostet hätte. Am Ende wurde sie Dritte.