De Panne: Suche nach Robbe mit Fischernetz um den Hals. "Lebensbedrohliche Situation"

Freiwillige Helfer des NorthSealTeams suchen nach einer Robbe mit einem dicken grünen Fischernetz um den Hals. Das Tier kam gestern am späten Nachmittag kurz am Strand des flämischen Küstenorts De Panne zur Ruhe, aber als die Rettungsdienste eintrafen, um dem Tier zu helfen, schwamm es zurück ins Meer. "Es ist eine lebensbedrohliche Situation für die Robbe. Wenn jemand das Tier am Strand entdeckt, sollte er sofort die Notrufnummer 112 anrufen", so der Tierschutzbeauftragte von De Panne, Wim Janssens (ACT!E).