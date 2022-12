In Limburg kam ein Wolf im Straßenverkehr um. Verein ‚Welkom Wolf' droht mit Klage gegen flämische Regierung

‚Welkom Wolf/Landschap vzw‘, der Verein, der sich dem Schutz der belgischen Wolfspopulation verschrieben hat, droht mit einer Klage gegen die flämische Regierung, weil Flandern nicht genug für den Schutz der Wölfe unternehme. Der Anlass: Am Sonntagmorgen wurde ein junger Wolf auf der N74 in Hechtel-Eksel in Limburg angefahren und getötet. Die Ermittlungen müssen nun zeigen, ob es sich um eines der Jungtiere des in der Nähe lebenden Wolfsrudels handelt.