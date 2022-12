So wird das Wetter: KMI gibt Code Gelb für Straßenglätte aus. Wir starten in eine eiskalte Woche

Heute Abend und in der Nacht ist es abwechselnd bewölkt mit stellenweise ausgedehnten Auflockerungen. Zunächst besteht noch die Chance auf lokale Schneeschauer, aber bald wird es überall trocken bleiben. Die Tiefstwerte werden zwischen -9 Grad im Hohen Venn und 1 bis 2 Grad an der Küste liegen.

Morgen – Montag - wird es ziemlich sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen -3 und 0 Grad in den Ardennen und um +1 oder örtlich +2 Grad anderenorts. Die südöstlichen Winde weht zunächst schwach und später meist mäßig. In der Nacht von Montag auf Dienstag wird es extrem kalt. Wir müssen mit Minima von -5 Grad an der Küste bis -10 Grad in den Ardennen rechnen.

Am Dienstag ist es zunächst sonnig, aber allmählich ziehen von Süden her hohe und mittelhohe Wolken heran. Die Höchstwerte werden zwischen -2 und +3 Grad liegen. In der Nacht zum Mittwoch wird eine Schneezone über Frankreich hinwegziehen, die sich möglicherweise auch auf den Süden unseres Landes erstreckt.

Am Mittwoch kann eine Schlechtwetterfront über Frankreich und Deutschland vorübergehend für etwas Schnee im Südosten Belgiens sorgen. Auch an der Küste sind Winterschauer nicht auszuschließen. Anderswo im Land bleibt es trocken mit Auflockerungen. Die Höchstwerte werden zwischen -2 und +3 Grad liegen.

Der Donnerstag bleibt kalt mit gelegentlichem Sonnenschein. Mit einer nördlichen Luftströmung können zeitweise Nordseeschauer mit winterlichen Niederschlägen in die Küstenregion und den Nordwesten des Landes eindringen. Es bleibt recht kalt mit Minima von -1 bis +4 Grad.

Für Freitag und Samstag wird eine ruhige Wetterlage vorhergesagt, mit Nebel, gefrierendem Nebel und am Morgen vielerorts tiefhängenden Wolken. Im Laufe des Tages sollte hier und da die Sonne durchkommen. Mit Höchstwerten von -1 bis +4 Grad ist es immer noch recht kalt.