VIDEO: 60 Festnahmen in Brüssel und 80 in Antwerpen nach Marokkos historischer Qualifikation zum WM-Halbfinale

Während die überwältigende Mehrheit der vielen tausend Fans, die auf die Straße gingen, um den historischen Einzug Marokkos ins Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft zu feiern, dies ohne Zwischenfälle tat, trübten im Laufe des Samstagabends Gruppen von Jugendlichen, die auf Konfrontation aus waren, die Partystimmung. In Brüssel wurden 59 Personen in Polizeigewahrsam genommen, während in Antwerpen rund 70 Unruhestifter den Samstagabend in einer Polizeizelle verbrachten.