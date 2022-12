Vier Verdächtige bei Korruptionsermittlungen im Europäischen Parlament festgenommen

Nach Angaben der Bundesstaatsanwaltschaft laufen seit mehreren Monaten Ermittlungen, weil die Ermittler der Bundespolizei den Verdacht hegen, dass ein Land am Persischen Golf versucht, die wirtschaftliche und politische Entscheidungsfindung des Europäischen Parlaments zu beeinflussen, indem es Personen, die wichtige politische und/oder strategische Positionen im Europäischen Parlament innehaben, hohe Geldbeträge zahlt oder bedeutende Geschenke anbietet. Laut unseren Informationen soll es sich um Katar handeln.

Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden am Freitag 16 Hausdurchsuchungen in verschiedenen Brüsseler Stadtteilen durchgeführt, wobei sechs Personen festgenommen wurden. Die Ermittler beschlagnahmten außerdem 600.000 Euro in bar sowie eine Menge IT-Ausrüstung und Mobiltelefone.

Gegen vier dieser sechs Personen wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet, ist die inzwischen suspendierte griechische Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Eva Kaili (S&D, Foto oben) unter diesen vier Personen.