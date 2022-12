Wegen Gewerkschaftskundgebung ist am kommenden Freitag am Brüsseler Flughafen mit Störungen zu rechnen

Die sozialistischen, christlichen und liberalen Gewerkschaften organisieren am kommenden Freitag in Brüssel eine nationale Demonstration. Die Gewerkschaften fordern eine Erhöhung der Kaufkraft, eine Preisobergrenze für Energie und die Möglichkeit, über die Inflation hinausgehende Lohnabschlüsse zu verhandeln. Die Bundesregierung hatte Ende November Vorschläge vorgelegt, die es profitablen Unternehmen erlauben, einen so genannten Konsumscheck an ihre Mitarbeiter auszuzahlen. Bei sehr profitablen Unternehmen könnte der Wert des Schecks bis zu 750 Euro betragen. Die Gewerkschaften halten dies jedoch für unzureichend.

In den vergangenen Monaten sind die Gewerkschaften schon mehrfach aktiv geworden, um die Erfüllung ihrer Forderungen einzufordern. Am 9. November veranstalteten sie einen landesweiten Streik und Aktionstag.

Für Freitag, den 16. Dezember, wurde kein Streikaufruf veröffentlicht. Es wird jedoch erwartet, dass viele Menschen der Arbeit fernbleiben, um an der Brüsseler Demonstration teilzunehmen.