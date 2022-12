Auch Diest in Flämisch-Brabant ist Opfer eines Hackerangriffs

In Diest können durch diese Cyberattacke derzeit die Dienststellen und Ämter nicht arbeiten. Ähnlich wie in Antwerpen können in Diest keine neuen Ausweise mehr ausgestellt werden, Bücher in der Bibliothek ausleihen, ist ebenfalls nicht möglich und sowohl die Computernetzwerke der städtischen Schulen, als auch die im Pflege- und Gesundheitsbereich können derzeit nicht genutzt werden. Auch im Kulturzentrum Den Amer in Diest funktioniert gerade nichts mehr.