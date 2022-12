Brüsseler Terrorprozess: Grippevirus im "Justitia"-Gebäude - Prozess wird aber nicht ausgesetzt

Letzte Woche ist ein Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens G4S aus dem „Justitia“-Justizgebäude im ehemaligen Nato-Hauptquartier in Brüssel abgezogen worden. Mehrere flämische Tageszeitungen meldeten dazu, dass dieser wegen „unprofessionellem Verhalten“ abgezogen wurde. Schon vor dem eigentlichen Prozess, an den Vorbereitungstagen, wurde ein G4S-Mann suspendiert. Aus gut unterrichteten Quellen wurde berichtet, dass mindestens einer der beiden Sicherheitsleute „ungesund viel Interesse“ für die Waffen der Spezialeinheiten der Polizei gezeigt haben soll, die die Angeklagten bewachen. Auch während des sogenannten „Paris-Bis“-Prozesses in Brüssel letztes Jahr war ein Mitglied des Sicherheitspersonals abgezogen worden. Dieser soll den Behörden als „radikalisiert“ bekannt gewesen sein.