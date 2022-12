"Close" von Lukas Dhont ist für einen Golden Globe nominiert

Der Streifen „Close“ ist seit seiner Premiere am Jahresanfang beim Filmfest von Cannes im Gespräch und er bekam nicht nur dort Preise. Doch jetzt erstmal wird der Film für den Golden Globe für den besten nicht-englischsprachigen Film nominiert.

„Das ist klasse. Wir freuen uns riesig darauf. Wir waren vor vier Jahren mit ‚Girls‘ auch für einen Golden Globe nominiert. Es ist super zu wissen und zu fühlen, dass der Film hier ankommt und dass das amerikanische Publikum die Qualität darin erkennt. Wir fühlen uns sehr geehrt.“

Inzwischen wird aber auch gehofft, dass der Film auch für einen Oscar nominiert wird, doch Regisseur Dhont will die Golden Globes nicht als Eintrittskarte für einen Oscar ansehen: „Es ist zwar ein schöner Schritt in diese Richtung, doch es gibt unglaublich viele ausländische Filme und um eine Sichtbarkeit in dieser Gruppe zu finden, ist eine solche Nominierung sehr gut.“

