Der Kernreaktor Tihange 1 geht erst am 18. Dezember wieder ans Netz

Der Reaktor Tihange 1 aus dem gleichnamigen Atomkraftwerk bei Huy in der Provinz Lüttich (Foto) wird am 18. Dezember wieder ans Netz gehen, nach dem er vor 2 Wochen ausgefallen war. Eigentlich wollte Kraftwerksbetreiber Engie den Meiler schon nach 10 Tagen wieder hochfahren, doch die Reparaturen nehmen mehr Zeit in Anspruch.