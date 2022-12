Protestaktion der Polizeigewerkschaften: Ein Monat lang keine Knöllchen in Belgien?

Die 4 Polizeigewerkschaften in Belgien, VSOA, NSPV, ACV und ACOD, schalten in ihren Protesten gegen die Bundesregierung einen Gang höher. Sie haben den Zeitraum 15. Dezember bis 15. Januar zum „Monat ohne Bußgelder“ ausgerufen. In diesem Zeitraum sollen lediglich Verkehrsvergehen, von denen Gefahr ausgeht, bestraft werden. Carlo Medo von der Gewerkschaft NSVP sagte dazu gegenüber VRT NWS: „Es ist an jedem einzelnen Beamten, die Situation zu beurteilen und entsprechend aufzutreten. Wir bitten sie darum, dort wo es möglich ist, belehrend aufzutreten, statt ein Protokoll auszuschreiben.“

Es könnte also sein, dass eine Handy-Nutzung am Steuer, das Fahren ohne Sicherheitsgurt, das Radfahren ohne Licht oder andere „leichte“ Verkehrsvergehen einen Monat lang unbestraft bleiben. Auch bei Geschwindigkeitsübertretungen sollen die Beamten selbst einschätzen, ob ein Bußgeld erforderlich ist. Ob dann geblitzt werden soll oder nicht, ist die Frage. „Das werden wir dann sehen“, so Vincent Houssin von der Polizeigewerkschaft NSPV.