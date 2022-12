Südpol: Mit der Polarstern auf den Spuren von Adrien de Gerlache vor 125 Jahren

Die Reise von damals ist nachgezeichnet

Die Königliche Belgische Bibliothek (KBR) und ihr Museum haben aus Anlass des 125-jährigen Geburtstags der Expedition von Adrien de Gerlache dessen gesamte Reise rekonstruiert und diese auf ihrer Webseite mit Fotos, Zeichnungen, Notizen und Aufzeichnungen nachgezeichnet.

Die neue Expedition an Bord der Polarstern wird vielleicht nicht so heldenhaft sein, denn, so Matthias Troch, „wir werden es wärmer haben, denn dort ist jetzt Sommer und wir sitzen an Bord eines Schiffes. Die See wird die größte Kälte wohl abfedern.“ Es ist ausreichend Proviant an Bord und jagen wird wohl kaum nötig werden.

Die Wissenschaftler werden von der Polarstern aus neue Untersuchungen durchführen. Dazu gehören Wasserproben und Gesteinsproben vom Boden der Antarktis: „Dabei suchen wir nach Spuren von jahrhundertealten Gletschern. Auf Basis von längst geschmolzenen Gletschern wollen wir erfahren, wie und woran sie geschmolzen sind. Diese Daten wollen wir mit heutigen Erkenntnissen vergleichen, um zu sehen, ob wir in der Tat in einer schwierigen Phase leben oder nicht.“ Dies könne dabei helfen, herauszufinden, wie die Zukunft aussehen kann, so der Genter Forscher: „Wenn das Eis der Antarktis schmilzt, dann steigt der Meeresspiegel weltweit um 3 Meter.“

Neben Troch befindet sich bei der Mannschaft der Polarstern übrigens noch ein weiteres belgisches Teammitglied. Das ist die Antwerpener Dokumentarfilmerin Meltse Van Coillie. Die Expedition beginnt am 19. Dezember 2022 und endet im März 2023.