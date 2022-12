Asylsucher in Brüssel finden keine Übernachtungsmöglichkeit: "Hoffentlich stirbt hier niemand in dieser Kälte"

Die Nachbarschaft des Fedasil-Zentrums Klein Kasteeltje fordern die Behörden und die Politik dazu auf, dringend eine Lösung zu finden. Eine besorgte Nachbarin zeigte sich gegenüber VRT NWS entsetzt: „Ehrlich gesagt habe ich Angst, das jemand in den kommenden Nächten in dieser Kälte stirbt.“

Unter den Betroffenen, die hier unter freiem Himmel schlafen, sind einige Afghanen, die in ihrer Heimat früher Polizisten oder Soldaten waren, die aber heute auf den Todeslisten der Taliban stehen.

Die Nachbarn können die Situation, die sich vor allem an der Brücke am Klein Kasteeltje in Brüssel zeigt, teilweise aus den Fenstern ihrer Wohnungen sehen. Sie halten diese Situation für unhaltbar: „Niemand kann seine Augen hierzu schließen. Wenn hier jemand stirbt, dann haben wir das auf dem Gewissen und das wollen wir nicht.“

Darum haben sie am Montagabend hier protestiert und dabei die Betroffenen mit warmen Mahlzeiten und Getränken sowie mit ein bisschen Wärme durch Feuerkörbe versorgt.