Belgiens Energieministerin Van der Straeten im Spiegel: "Einige EU Länder haben zu fast jedem Preis Gas gekauft"

Der Markt für Gas sei aus dem Gleichgewicht geraten, weil einige Länder zu fast jedem Preis eingekauft hätten, sagte Belgiens grüne Energieministerin Tinne Van der Straeten gegenüber dem Spiegel. Dass die Gaspreise im August 2022 durch die Decke gegangen seien und auf 350 € pro Megawattstunde gestiegen seien, sei seinerzeit nicht durch ein zu knappes Angebot verursacht worden.

Auch damals habe genügend Gas Europa erreicht, betonte Van der Straeten. Der Markt sei eher aus dem Gleichgewicht geraten, „weil einige Länder zu fast jedem Preis eingekauft haben, um ihre Speicher zu füllen.“ Indirekt griff Van der Straeten damit auch Deutschland an. Die deutsche Bundesregierung hatte Ende Juli 2022 die Energieunternehmen mit einer Verordnung zum Füllen der Gasspeicher verpflichtet, um die Versorgung im Winter zu sichern. Dazu hatte die Scholz-Regierung zunächst 15 Mia. € zur Verfügung gestellt.

Van der Straeten sagte auch, dass Belgien jahrelange Erfahrungen im Flüssigerdgas-Geschäft gesammelt habe. Belgien liefert aktuell dreimal so viel Gas an seine Nachbarländer, wie im Land selbst benötigt wird. Deshalb wisse man sehr genau, so die flämische Grüne, wie man in diese Märkte eingreifen könne, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden.