Corona in Belgien: Die Zahlen steigen weiter - Mehr Neuinfizierungen und mehr Patienten im Krankenhaus

Die Corona-Zahlen steigen in Belgien fast in allen Bereichen wieder an. Die durchschnittliche Tageszahl der gemeldeten neuen Ansteckungen mit Covid-19 liegt aktuell bei durchschnittlich 1.382 Fällen, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet. Die Zahl der Corona-Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, ist auf 1.485 angestiegen.