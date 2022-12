Erneute Unterbrechung beim Brüsseler Terrorprozess: Zwei der Angeklagten erschienen nicht im Gerichtssaal

Der Prozess um die Terroranschläge auf Brüssel und Zaventem im März 2016 musste am Dienstag erneut unterbrochen werden. Zwei der 10 Angeklagten waren am Morgen nicht zur Verhandlung im Gerichtssaal erschienen. Salah Abdeslam und Bilal El Makhoukhi hätten sich geweigert, ihre Zellen zu verlassen, so Laurence Massart, die Vorsitzende des Gerichts.