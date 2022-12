Klirrende Kälte auch in Belgien: Steigen jetzt die Strompreise? Haben wir genug Gas?

Auch in Belgien herrschen in diesen Tagen klirrende Kälte und deutliche Minustemperaturen. Der Wintereinzug sorgt fast direkt für steigende Strompreise an den Märkten. Schlägt sich dies auf die Stromrechnung der Verbraucher nieder? Und reichen die Gasvorräte in Belgien aus, um den aktuellen Mehrverbrauch durch das Heizen zu sichern?