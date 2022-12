Neue Hausdurchsuchungen im EP-Korruptionsfall: Zehn versiegelte Büros durchsucht - Konsequenzen für Abgeordnete

Die Ermittlungen stehen in Zusammenhang mit Vermutungen, nach denen „ein Land aus dem Persischen Golf versucht, wirtschaftliche und politische Beschlüsse des EU-Parlaments zu beeinflussen.“ Nach Recherchen der belgischen Printmedien Knack und Le Soir handelt es sich dabei um Katar, was der VRT NWS-Redaktion gegenüber aus gut unterrichteter Quelle auch bestätigt wurde.

Die Bundesstaatsanwaltschaft in Brüssel ermittelt in diesem Fall bereits seit Juni und am vergangenen Freitag wurden insgesamt 16 Objekte in der Brüsseler Hauptstadt-Region durchsucht, wobei die oben erwähnten 10 Büros versiegelt wurden. Sechs Personen wurden dabei festgenommen - zwei davon wurden nach Verhören wieder freigelassen. Die vier anderen Personen wurden in U-Haft genommen. Darunter ist auch die Vizevorsitzende des EU-Parlaments Eva Kaili von den griechischen Sozialisten Pasok. In Kallis Wohnung wurden u.a. große Mengen an Bargeld entdeckt.