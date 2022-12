Umstrittene Dubai-Luxusreise: Walloniens Parlamentspräsident Jean-Claude Marcourt tritt zurück

Diese Reise dauerte 4 Tage und kostete 20.000 €, wie jetzt bekannt wurde. Der Fall kam ins Rollen, nach dem gegen den Protokollführer des Wallonischen Regionalparlaments, Frédéric Janssens, ermittelt wurde. Dieser ist bereits im September von seinem Amt entbunden worden. Ihm wird finanzielle Misswirtschaft und eine besonders autoritäre Arbeitsweise vorgeworfen.

Grund für Ermittlung gegen ihn waren z.B. die enorm hohen Kosten, die der Umbau des wallonischen Regionalparlaments in Namür verschlungen haben. Ursprünglich auf 19 Mio. € angesetzt, kosteten die Arbeiten am Ende 47 Mio. €.

Paul Magnette, der Vorsitzende der PS, forderte am vergangenen Freitag in einer VRT-Sendung, dass das gesamte Büro des wallonischen Parlaments zurücktreten sollte, denn die gesamte Belegschaft dieses Amtes sei verantwortlich dafür, dass die Kosten für die Dubai-Reise so ausgeufert seien.

Daraufhin traten zumindest die PS-Mitarbeiterin und der Ecolo-Vertreter dieses Büros aus eigener Initiative zurück. Zu diesem Büro gehören auch Vertreter der frankophonen Liberalen (MR).