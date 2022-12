Ab 2023 rollt bei Audi in Brüssel auch der Q4 e-tron vom Band

Der Audi Q4 ist ein SUV, der in Zwickau in Sachsen gebaut wird. Da aber für dieses Modell die Nachfrage stetig steigt, soll dieses Elektrofahrzeug jetzt auch in Brüssel vom Band laufen, damit die Käufer nicht mehr so lange auf die Auslieferung ihrer Autos warten müssen. Der Audi Q4 ist das meistgebaute Modell des Automobilherstellers aus Ingolstadt.

Audi Brüssel wird allerdings nicht vollständig auf dieses Modell umrüsten. In einer ersten Phase ist die Rede von 70 hier zu montierenden Fahrzeugen pro Tag. Volker German, der Direktor des Brüsseler Audi-Standorts, sagte dazu: „Wir fühlen und auf zwei Beinen stabiler und der Q4 ist unser zweites Standbein.“

Im Brüsseler Werk, wo der Q8 exklusiv gebaut wird, soll die Q4 e-tron-Produktion aber nicht für zusätzliche Mitarbeiter sorgen. Die Direktion plant, das vorhandene Personal besser, sprich flexibler einzusetzen. In seiner neuesten Version wird dieser kompakte E-SUV mit 600 km einen größeren Radios mit einer Batterieladung erreichen, deren Kapazität vergrößert wird.

Audi Brussels-Direktor German gab gegenüber VRT NWS zu verstehen, dass sein Unternehmen vollstes Vertauen zur Mannschaft am belgischen Standort habe (siehe Video unten).