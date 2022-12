Ein "War Room" bei Cyberattacken gegen flämische Städte und Gemeinden?

Die flämische Landesregierung sieht dafür auch Mittel vor, um die Kommunen in Sachen Cybersicherheit zu unterstützen. Etwa die Hälfte aller Kommunen in Flandern machte diese Übung bereits: „ 142 lokale Verwaltungen haben schon Cyber-Audits bestellt. Ich rufe die 158 anderen Gemeinden dazu auf, dies so schnell wie möglich zu machen.“

Die Erkenntnisse des Falles Antwerpen sollen später allen IT-Diensten der Kommunen in Flandern zur Verfügung gestellt werden, so Somers noch, der dazu zudem ein Treffen mit Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) und dem Verband der flämischen Städte und Gemeinden (VVSG) anberaumen will.