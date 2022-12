Flandern macht 8 Mio. € frei, um das Einstein-Teleskop in die Provinz Limburg zu holen

Mit dem Einstein-Teleskop sollen wissenschaftliche Untersuchungen zu Themen, wie Schwarze Löcher oder dem Ursprung unseres Universums, vorgenommen werden. Dass dies futuristisch klingt, versteht auch Prof. Thomas Hertog von der Universität Löwen (KU Leuven), der an diesem Projekt beteiligt ist: „Aber 1915 klang die Relativitätstheorie von Albert Einstein auch futuristisch, doch heute sitzt diese Theorie in jedem GPS-System in jedem Auto. Und der Entdecker der Elektrizität dachte auch, dass seine Erfindungen niemals angewendet werden würde. Und so wird es auch mit dem Einstein-Teleskop gehen. Das ist eine langfristige Investition.“