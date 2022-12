Hat Premier De Croo zum Haushaltsloch in Belgien die Unwahrheit gesagt?

Den Bericht aus Knack greift die Opposition im belgischen Bundesparlament auf, um den Premierminister ebenfalls zu kritisieren. Die nationaldemokratische N-VA und der rechtsradikale Vlaams Belang wollten De Croo am Dienstag vor den Haushaltsausschuss zitieren, doch dies sei laut Geschäftsordnung dieses Gremiums nicht notwendig, hieß es von dort. Inzwischen reagiert De Croo empört.

Er wolle nicht hinnehmen, dass man ihn der Lüge bezichtige, sagte De Croo am Dienstagabend gegenüber VRT NWS. Er werde am Mittwoch in der Ersten Kammer des belgische Bundesparlaments dazu Stellung nehmen, so der flämische Liberale, der von Stimmungsmache gegen ihn und von aus dem Kontext gezogenen Behauptungen sprach: „Das akzeptiere ich nicht. Jemanden der Lüge zu bezichtigen, ist in der Politik nicht nichts.“ Zudem, so De Croo weiter, sei das alles bereits seit Wochen bekannt.