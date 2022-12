"Katargate": Verdächtige vor der Brüsseler Ratskammer - Belgiens Geheimdienst ermittelte

Die vier Verdächtigen sind von der belgischen Polizei in einem Fall von Schmiergeldzahlungen verhaftet worden. Ihnen wird vorgeworfen, hohe Summen an Bargeld und andere Geschenke angenommen zu haben, um über Lobbyarbeit Katar in ein besseres Licht zu rücken bzw. um für den Wüstenstaat günstige Beschlüsse zu ermöglichen.

In den vergangenen Tagen wurden in diesen Zusammenhang 10 Wohnungen und Büros von EU-Abgeordneten oder deren Mitarbeitern durchsucht. Dabei fanden die Ermittler Bargeld in Höhe von rund anderthalb Millionen Euro. Zudem sollen Wertgegenstände und Luxusautos beschlagnahmt worden sein.

Prominenteste Verdächtige in diesem Fall sind die jetzt abgesetzte Vize-Präsidentin des Europäischen Parlaments, die griechische Sozialistin Eva Kaili (Pasok) und drei ihrer engen Mitarbeiter, die alle die italienische Nationalität haben: Francesco Giorgi (der Lebensgefährte von Eva Kaili), Nicolo Figa-Talamanca und Pier Antonio Panzeri. Die Staatsanwaltschaft ermittelt offenbar auch in Sachen Bildung einer kriminellen Vereinigung.