Die (bisher) kälteste Nacht des Jahres in Belgien

Die Nacht zum Donnerstag war die bislang kälteste Nacht des Jahres. Am Königlichen Meteorologischen Institut in Ukkel bei Brüssel wurden -6°C gemessen und in Elsenborn in der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien am Rande des Hohen Venns stand -15°C auf dem Thermometer. Wetterfachleute warnen vor schlechter Luft mit hohem Feinstaubgehalt.