Die US-Botschaft in Brüssel zieht um und verlässt die Innenstadt in Richtung Etterbeek

Die alte US-Botschaft

Noch ist die US-Botschaft in der belgischen Hauptstadt in der Nähe des Warande-Parks zuhause und liegt am Innenstadtring zwischen der Wetstraat im Regierungsviertel und den Königspalast. Dort liegt auch die Wohnung des US-Präsidenten, wenn dieser in Brüssel übernachten muss. Das Gebäude ist ein großes Herrenhaus aus dem Jahr 1780.

Seit Anfang des Ersten Weltkriegs ließen sich die US-Präsidenten traditionell hier nieder, doch die USA erwarben das Gebäude erst 1947 und das Bürogebäude der Botschaft nebenan wurde in den 1950er Jahren hinzugebaut.

Seit den Terroranschlägen auf die USA am 11. September 2001 wurden die Sicherheitsvorkehrungen rund um die US-Botschaft in Brüssel verschärft und dies hat zur Folge, dass die benachbarte Zinnerstraat und ein Teil der Regentlaan gesperrt sind, was seit dem für Proteste sorgt. Eigentlich sollte dies nur befristet der Fall sein, doch 21 Jahre später hat sich daran nichts geändert.