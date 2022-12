Nach dem Marokko-Spiel: Kurze Konfrontationen in Brüssel und Antwerpen - Über 200 Festnahmen

Zu kurzen Krawallen kam es auch in der Umgebung des Brüsseler Nordbahnhofs, wo sich jugendliche Randalierer ein Katz-und-Mausspiel mit der Polizei lieferten. Auch im Stadtteil Molenbeek musste die Polizei vereinzelt eingreifen. In Brüssel wurden am Mittwochabend 213 Personen festgenommen, vier davon müssen sich vor dem Haftrichter verantworten.

Antwerpen

In Antwerpen wurden am Kiel und in der Turnhoutsebaan in Borgerhout 85 Randalierer festgenommen. Hier blieb es zunächst ruhig, weil sich zahlreiche Väter aus der marokkanischen Gemeinschaft zusammengetan hatten, um die Jugendlichen von der Polizei zu trennen. Als die Leute wieder nach Hause gingen, wurde es doch aggressiv und es wurde mit schwerem Feuerwerk auf die Polizei gefeuert. Die Polizisten „schlugen“ daraufhin zurück und setzten in Borgerhout auch den Wasserwerfer ein. Die Antwerpener Polizei stoppte zudem ein Fahrzeug, aus dem bengalische Feuer gezündet und geworfen wurden.