Polizeiaktion: Der "Monat ohne Knöllchen" hat begonnen

In diesem Zeitraum sollen lediglich Verkehrsvergehen, von denen Gefahr ausgeht, bestraft werden. Carlo Medo von der Gewerkschaft NSVP sagte dazu gegenüber VRT NWS: „Es ist an jedem einzelnen Beamten, die Situation zu beurteilen und entsprechend aufzutreten. Wir bitten sie darum, dort wo es möglich ist, belehrend aufzutreten, statt ein Protokoll auszuschreiben.“ Es könnte also sein, dass eine Handy-Nutzung am Steuer, das Fahren ohne Sicherheitsgurt, das Radfahren ohne Licht oder andere „leichte“ Verkehrsvergehen einen Monat lang unbestraft bleiben.

Bei schweren Verkehrsübertretungen, die eine Gefährdung der Verkehrssicherheit darstellen können, werden weiterhin Geldstrafen folgen und wo nötig auch Strafverfahren eingeleitet. Dazu gehören z.B. Alkohol am Steuer, eine rote Ampel überfahren oder auch Handy am Steuer während der Fahrt.

Ob die Polizei blitzt und in diesem „Monat ohne Knöllchen“ Jagd auf Temposünder macht, sei dahingestellt. Die festen Radarfallen, die APNR-Kameras an neuralgischen Verkehrspunkten und die Abschnittskontrollen auf den Autobahnen sind weiter in Betrieb. Nicht alle Polizeizonen werden sich an der Aktion beteiligen, denn nicht alle Direktionen und Polizeibeamten folgen dem Aufruf der Gewerkschaften. Am besten sollte man nichts riskieren und sich an die geltenden Verkehrsregeln ganz einfach halten.