Über Ostflandern konnte ein landender Meteorit verfolgt werden - Der wird jetzt gesucht

Der Meteorit war am frühen Dienstagabend gegen 17 Uhr 37 als Blitz am Himmel zu sehen, als er in unsere Atmosphäre eindrang. „Das war ein großer Feuerball im Westen des Landes“, so VRT-Wettermann Frank Deboosere. „Er war in den Wolken zu sehen und das bedeutet, dass es sich dabei um ein ‚dickes Ding‘ handeln kann“, sagte Philippe Mollet von der Volkssternwarte Mira gegenüber VRT NWS.

