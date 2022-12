Belgiens Gesundheitsminister und der flämische Hausärzteverband wollen sich vom Krankenschein auf Papier verabschieden

Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit, Foto) kündigte in der Ersten Kammer des belgischen Bundesparlaments an, dass er daran arbeite, dass es in Zukunft Krankenscheine nur noch auf elektronischem Wege geben soll. Er will damit auf Krankescheine auf Papier verzichten. Dies fordert auch gerade der flämische Hausärzteverband Domus Medica.