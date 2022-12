Die Angeklagten im Brüsseler Terrorprozess reichen eine einstweilige Verfügung gegen den belgischen Staat ein

Doch die Vorsitzende des Schwurgerichts kann daran nichts ändern, denn sie ist für das, was außerhalb des „Justitia“-Gebäudes passiert, nicht zuständig. Deshalb richten sich die Beschwerden jetzt direkt gegen die zuständigen Bundesminister. Die Anwälte fordern, dass die oben genannten Vorgänge beendet werden, wenn dazu keine spezifische Begründung vorliegt. Andernfalls fordern sie pro Verstoß dagegen per einstweiliger Verfügung 5.000 € Zwangsgeld.

Am Montag findet in dieser Angelegenheit eine erste Sitzung statt, doch die Frage ist, in welchem Gerichtssaal dies geschehen soll. Im „Justitia“-Gebäude, wo der Schwurgerichtsprozess stattfindet, jedenfalls nicht. Das kann ein Problem werden, denn die Verteidigung der Angeklagten fordert, dass diese dabei anwesend sind. Indessen teilt die Bundesstaatsanwaltschaft mit, dass der Terrorprozess weiterlaufen soll und dass sich die klagenden Anwälte organisieren sollen, wie sie das bewerkstelligen. Sie und ihre Mandanten müssen hier anwesend sein, es sei denn, die Angeklagten bleiben in ihren Zellen…